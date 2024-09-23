Росія вдарила по Запоріжжю: є загиблий та постраждалі

Вночі у понеділок, 23 вересня, російська окупаційна армія завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула людина, ще двоє постраждали.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, під ударом опинилися об'єкт критичної інфраструктури та житлова забудова. Зараз там працюють представники оперативних служб.

"Росіяни повторно вдарили по Запоріжжю і вбили людину. Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно погасили. Попередньо, без постраждалих. Росіяни ударили і по житловій забудові. Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені. Зруйновані щонайменше два приватні будинки", - йдеться у повідомленні.

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