Українським правоохоронцям допомагають учасники Консультативної місії Євросоюзу.

Європейські експерти планують навчити 40 000 українських військових та правоохоронців тонкощам роботи на звільнених від ворога територіях. Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що загалом нацгвардійці та поліцейські вже успішно відпрацювали на полігоні сім різних сценаріїв, максимально наближених до реальних, а саме: мобільний блокпост, евакуація цивільних із будівлі, аварія, катівня, мінна безпека, ракетний обстріл та атака ворожих дронів.

ЗМІ уточнює, що прибуттю в Україну Європейських сил жандармерії посприяла Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС), до якої наприкінці минулого року звернулося керівництво Національної гвардії України.

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"КМЄС в Україні рішуче налаштована підтримувати українську владу в її зусиллях щодо стабілізації, відновлення законності та порядку, а також реінтеграції українських територій після їх деокупації", - підкреслив голова КМЄС Рольф Холмбо.

Деокупація України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що деокупація Запорізької АЕС наблизилася. За його словами, такий висновок можна зробити за результатами Глобального саміту миру.

Як сказав Зеленський, "будуть зустрічатися на платформі, як я вам сказав, в одній із країн, де буде обговорюватися ядерна безпека. І буде виписуватися покроковий план".

Також УНІАН повідомляв, що аналітики ISW оцінили, як деокупація Криму вплине на війну в Україні. На їхню думку, у випадку деокупації півострова вартість і зусилля на оборону для України різко зменшаться.

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