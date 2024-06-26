'Сліпий, гучний і дурний': українські військові оглянули 'танк-черепаху', - Forbes

Росіяни хваляться, що створюють танки, "які будуть йти попереду, щоб розмінувати та атакувати ворога".

Російські окупанти цієї весни розробили новий вид транспортного засобу - танк-черепаху. Таким способом загарбники вирішили боротися з атаками безпілотників.

Як йдеться у матеріалі Forbes, це броньований танк з мінно-розривними роликами та саморобною бронею, що нагадує сарай. Ці конструкції покликані захистити екіпаж від дронів.

Оптимізм оманливий

Українці швидко прозвали ці машини "танками-черепахами". Десятки з них з’явилися вздовж усієї лінії фронту.

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Через два місяці після дебюту черепахового танка росіяни все ще будують копії у фронтових майстернях - і принаймні один полк просить пожертвувань у росіян, щоб завершити роботу.

"Ми дуже щасливі", - сказав один російський танкіст із 218-го танкового полку на півдні України у відео для росіян, у якому дякував за донати.

Видання зазначає, що оптимізм танкіста помітний, але, можливо, оманливий. 218-й танковий полк веде наступ на півдні України з метою відвоювання Старомайорського та Урожайного.

Багатомісячна кампанія принесла помірні успіхи, але коштувала 218-му танковому полку та іншим підрозділам десятків машин, у тому числі принаймні одного танка-черепахи T-72 , який неодноразово зазнавав ударів безпілотниками FPV .

Це не була поодинока втрата. Як це часто буває на війні, українці швидко адаптувалися до черепахових танків. Вони завдавали ударів по саморобних машинах артилерією, ракетами та гранатами з повітря - і навіть тими самими мінами та безпілотниками, проти яких борються танки-черепахи.

Коментарі російського танкіста повинні покласти край будь-якій тривалій дискусії щодо призначення концепції черепахового танка.

"Ми створюємо танки, які будуть йти попереду, щоб розмінувати та атакувати ворога", - сказав він.

Але численні відео підкреслюють, наскільки громіздкими насправді є ці танки. Вони створені буквально зі шматків різних матеріалів.

"Сліпий, гучний і дурний"

Під час ретельного огляду танка-черепахи Т-62, захопленого 22-ою механізованою бригадою української армії разом із двома екіпажами на початку червня, український підполковник Сергій Місюра перерахував недоліки машини.

"У водія видимості майже немає. Башта танка закріплена на місці. Боєприпасів немає, а головна гармата навіть не стріляє", - сказав він.

За словами Місюри, ​​єдине нове обладнання на 60-річному броньованому Т-62 – це сучасна радіостанція та комплект радіоперешкод для захисту від безпілотників. Варто зазначити, що засоби перешкод не завадили безпілотникам FPV знищувати ці танки.

Український танкіст, який відвозив трофейну машину до українських ліній, розповів про гуркіт і дим, який випускав Т-62 1960-х років. Місюра сказав, що танк-черепаха - це "диво сучасної російської техніки, сліпий, гучний і дурний".

"Це обладнання потрібно зняти з експлуатації, а не вводити в дію", - сказав український танкість водій.

Але через те, що над головою росіян кишить все більше кращих українських безпілотників, а землю вкрила незліченна кількість мін, росіяни змушені воювати "черепахами" через відсутність кращої альтернативи.

"Ми будемо продовжувати все це додавати та зварювати. Завдяки вам, ми вже багато зробили. Перемога буде за нами", - каже радісний російський танкіст донатерам у своєму відео.

"Танки-черепахи" росіян

Як писав УНІАН, на початку квітня українські оператори дронів були вражені, побачивши на полі бою російський танк Т-72 із металевим дахом на корпусі та башті. Цей мутант виявився вдалою знахідкою росіян у протистоянні FPV-дронам, і ворог почав робити більше таких машин. Попри недолугий вигляд певний час ці танки справді були проблемою для ЗСУ.

Однак винахід виявився дуже вузько спеціалізованим. Як пише Forbes, доки у ЗСУ не було іншої зброї окрім дронів, росіяни могли використовувати ці танки досить ефективно. Але щойно США відновили поставки зброї, українська артилерія повернулася в "гру", і антидроновий захист танків втратив свою ефективність.

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