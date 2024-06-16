Президент анонсував "покроковий план".

Глобальний саміт миру наблизив деокупацію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами по завершенню підсумкової пресконференції саміту 16 червня.

"Будуть зустрічі... Так, наблизилася (деокупація ЗАЕС - УНІАН). Усі це визнають, що має бути деокупація ЗАЕС. Дипломатичним шляхом. Будуть зустрічатися на платформі, як я вам сказав, в одній із країн, де буде обговорюватися ядерна безпека. І буде виписуватися покроковий план. Це наша мета", - сказав президент.

Нагадаємо, Офіс президента України опублікував повний текст підсумкового комюніке Глобального саміту миру, серед основних теїсів якого - ЗАЕС має працювати під повним суверенним контролем України.

Комюніке підтримали 80 країн і 4 організації. Серед підписантів відсутні Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати, які взяли участь у Саміті.

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