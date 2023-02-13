Українські військові збили над Бахмутом Донецької області Су-24, який належить російській приватній військовій компанії "Вагнер". Саме цей літак використовувався під час зйомок пропагандистського ролика, в якому ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин викликав президента України Володимира Зеленського на повітряну дуель.
Інформацію про те, що збили саме цей борт, підтвердили і в прес-службі Пригожина. При цьому, за їхніми словами, літак зараз знаходиться на ремонті.
"Так, дійсно, саме цей борт був сьогодні атакований з землі засобами ППО противника. Пілот здійснив диво, приземлив палаючу машину, повністю виконавши бойове завдання", - сказано в повідомленні.
Втрати ПВК "Вагнер" на війні в Україні
В Україні ліквідували трьох кримінальних авторитетів 90-х, які воювали у складі ПВК "Вагнер". Всі троє потрапили на війну всупереч обіцянкам Пригожина вербувати ув'язнених у віці до 50 років.
ЗМІ зазначають, що приватна військова компанія "Вагнер" після захоплення Соледара Донецької області втратила свою потужність. Втім, без "вагнерівців" і бойовиків "ЛДНР" у кадрових російських військ нічого не виходить.
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