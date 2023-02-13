Всі троє потрапили на війну всупереч обіцянкам Пригожина вербувати ув'язнених у віці до 50 років.

Люди, які допомогли створити нестабільність в Росії в 1990-х роках, тепер воюють і вмирають на війні, розв'язаній РФ проти України.

Розслідувачі Bellingcat назвали трьох російських кримінальних авторитетів, які вийшли на свободу і вирушили на війну, де і були ліквідовані.

Всупереч обіцянкам ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що в найманці беруть ув'язнених у віці до 50 років, були випадки, коли до лав "вагнерівців" потрапляли люди старше цього віку. Зокрема, 59-річний Сергій Максименко ("Олімпієць"), 55-річний Андрій Бережних ("Месник") і 55-річний Ігор Куск ("Афганець").

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"Ці троє примітні не тільки своїм віком, але і тим, що кожен з них керував жорстокими злочинними угрупованнями в 1990-х роках. ... Кожен з цих трьох колишніх ватажків банди намагався боротися за помилування, але замість цього загинув в Україні", – заявляють в Bellingcat.

Андрій Месник Бережних

Як повідомляє Bellingcat, 55-річний Андрій Бережних загинув під час бою в Україні 8 грудня 2022 року – через місяць після підписання контракту з "Вагнером".

У середині 90-х він організував свою банку в Балаково (Саратовська область) і керував нею з 1994 по 2011 роки, згодом був заарештований. В інтерв'ю він стверджував, що сформував злочинне угруповання після того, як його начальник, директор автосалону, у якого він працював як водій, був убитий - щоб помститися за смерть "близького друга". Банда займалася торгівлею зброєю, здійснювала збройні напади, вбивства і замахи на бізнесменів. Серед іншого, мав місце напад на місцеву телекомпанію СТВ. У 2013 році Верховний суд Росії засудив Бережних до 25 років позбавлення волі за вбивство і низку інших правопорушень, скоєних у той час, коли він керував бандою. До того він був засуджений за вбивство і замах на 10 осіб саратовським судом.

На відміну від багатьох інших загиблих найманців, Бережних ховали без особливих почестей, великої кількість людей і фотозвітів.

Сергій Олімпієць Максименко

59-річний Сергій Максименко, як і Бережних, помер у грудні 2022 року. Міг бути завербований та підписати контракт у вересні, коли Пригожин відвідував колонії у Мордовії, де Максименко відбував покарання.

Максименко з 1997 року очолював в Пензі злочинну групу під назвою "Олімпія", яка, за інформацією місцевих ЗМІ, незабаром встановила контроль над іншими злочинними угрупованнями за допомогою рекету і лихварства. "Олімпія" діяла протягом 1990-х і 2000-х років та займалася сутенерством, вимаганням і вбивствами. Як лідер банди Максименко в 2014 році був засуджений до 25 років позбавлення волі (це найбільший термін серед 13 членів угруповання). Цікаво, що інші члени угруповання отримали більш "м'які" вироки, оскільки, на думку суду, "сприяли розвитку спорту серед дітей" через роботу однойменного спортзалу.

Максименка поховали в Пензі 4 січня.

Ігор Афганець Куск

Цього російського кримінального авторитета, на відміну від попередніх, ховали з особливими почестями, і для цього є низка причин.

55-річний Куск, ветеран війни в Афганістані, хотів потрапити в Україну ще до того, як був завербований у "Вагнер". Його дружина розповідала ЗМІ, що він нібито звертався до лідера Чечні Рамзана Кадирова з цього питання.

Також вдова Куска розповіла, що він відправився на фронт 25 липня. Тоді ж влітку Пригожин відвідував в'язниці в Сиктивкарі, вербуючи ув'язнених. У цьому віддаленому регіоні Куск відбував свій 23-річний термін.

У 1998 році він створив своє злочинне угруповання "Кусковські" в Татарстані. Воно було особливо активним в Нижньокамську і Казані, значна частина членів – ветерани Афганістану, як і ватажок банди. Наприкінці 90-х років "Кусковські" займалися відносно малопомітними злочинами і замовними вбивствами. На початку 2000-х банда вбила двох генеральних директорів казанської будівельної компанії "Татсантехмонтаж", які, ймовірно, намагалися позбутися злочинців.

Крім злочинної діяльності, Куск також очолював ветеранські громади Татарстану. Під час винесення йому вироку в 2015 році це стало пом'якшувальною обставиною – суд розцінив це як "активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді".

Похорон Ігоря Куска пройшли в кінці вересня 2022 року і стали помітною подією. Були присутні понад 700 осіб, в процесії брало участь близько 100 автомобілів.

Вербування ув'язнених у ПВК "Вагнер"

Влітку 2022 року на тлі великих втрат російської армії у війні проти України ПВК "Вагнер" та її лідер Євген Пригожин особисто активізували вербування засуджених, які відбувають покарання в Росії, на війну проти України. В обмін на шестимісячну "службу" їм обіцяли помилування. До початку поточного року масштаби вербування значно скоротилися, зауважувала українська розвідка.

До листопада 2022 року, за оцінками аналітиків, саме в'язні становили більшу частину членів ПВК, які воюють в Україні. В середині січня, як повідомляв радник голови ОП Михайло Подоляк, ЗСУ знищили 77% "вагнерівців"-в'язнів.

За різними оцінками, загалом Пригожин відправив на фронт близько 40-50 тисяч "вагнерівців". У лютому 2023 року ватажок ПВК оголосив про закінчення вербування ув'язнених на тлі великих втрат найманців у боях з Україною.

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