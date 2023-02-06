Євген Пригожин похвалився, що нібито бомбив Бахмут.

Ватажок міжнародної злочинної організації ПВК "Вагнер" Євген Пригожин похвалився, що бомбив український Бахмут, де все ще живуть люди. Бойовик також викликав на повітряну дуель президента України Володимира Зеленського.

Так, Пригожин оприлюднив відео нібито після нічного бойового вильоту в якості другого пілота на бомбардувальнику Су-24М.

"Володимир Санич (Зеленський – УНІАН). Приземлилися, відбомбилися по Бахмуту", - заявив міжнародний злочинець.

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При цьому він запропонував президенту України битися в небі заради Бахмута та Дніпра.

"Завтра сідаю на МіГ-29. Якщо буде бажання, зустрінемося в небі. Якщо ваша візьме, забирайте Артемівськ. Якщо ні, то йдемо до Дніпра", - заявив Пригожин.

ПВК "Вагнер" - міжнародна злочинна організація - що відомо

20 січня 2023 року стало відомо, що Вашингтон назвав ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. У зв'язку з чим США повинні ввести санкції проти приватної військової компанії Євгена Пригожина.

Дане рішення тягне заморожування будь-яких активів злочинців в США і заборона для американців надавати кошти, товари або послуги для цієї ПВК.

6 лютого 2023 року Верховна Рада визнала ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією. За це рішення проголосували 333 народних депутати.

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