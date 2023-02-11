Всі наявні успіхи за найманцями та бойовиками псевдореспублік, зазначає джерело.

Приватна військова компанія "Вагнер" після захоплення Соледара Донецької області втратила свою потужність. Втім, без "вагнерівців" та бойовиків "ЛДНР" у кадрових російських військ нічого не виходить.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело, Міноборони РФ "Вагнеру" фактично вказало на двері, типу: "Все, кінець, догравайте".

При цьому на фронті всі успіхи в наступі зараз за "Вагнером" та бойовиками "ЛДНР".

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"Кадрові частини міноборонців – це крок уперед і два назад, у них майже нічого не виходить. Мобілізовані - з такою організацією, як з ними - так само, і результат, просто безцільна витрата. До Соледара "Вагнер" був потужною силою. Потім у кабінетах все переграли", - зазначило джерело.

Як розповів співрозмовник проекту, всі "значущі здобутки на полі бою" нібито були за "вагнерівцями", а "всі без винятку відступи та перегрупування" - за кадровими військовими ЗС РФ.

"Зараз велику мобілізацію відверто зриває саме Генштаб, і зриває з тієї причини, що просто не може справлятися з силами, які отримує. У цивільному житті в багатьох кабінетах вже й не думають про військову перемогу. Нехай Герасимов (очільник Генштабу РФ - УНІАН) розповість, що насправді трапилося цими днями під Вугледаром... І це в Герасимова були професійні морпіхи, а не мобілізовані", - зазначило джерело.

"Вагнер" на війні проти України

"Вагнерівці" воюють практично з першого дня повномасштабної війни в Україні. Однак ПВК Пригожина виявилася занадто нечисленною, тому влітку 2022 року він почав масово вербувати ув'язнених у свою приватну армію.

Згідно з підрахунками фонду "Русь сидящая", загалом Пригожин зміг завербувати близько 50 тисяч російських ув'язнених, проте близько 40 тисяч з них всього за півроку боїв були вбиті, покалічені, взяті в полон або просто втекли.

Після втрати більшої частини бойовиків "Група Вагнера" опинилася на межі виживання. При цьому у Пригожина з'явилися проблеми з вербуванням нових ув'язнених, що змусило його оголосити про припинення набору "добровольців" у російських в'язницях.

Водночас "Вагнер" фактично не має успіхів на полі бою. Кілька місяців штурмів Бахмута виявилися невдалими. Околиці міста засипані трупами найманців. Водночас зеки Пригожина змогли захопити сусідній Соледар, але втрати іноземні розвідки визнали невиправданими.

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