В останні тижні ці безпілотники практично зникли з військових зведень.

У Харківській області прикордонники збили ворожий безпілотник типу "Шахед". Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"Ворожий дрон перетнув кордон та летів вглиб України. Проте його політ тривав недовго. Прикордонники перетворили БПЛА на купу мотлоху, влучно поціливши в нього з автоматичної зброї", – йдеться в повідомленні.

Коли саме було збито безпілотник, не уточнюється. Судячи з фото, можна припустити, що це сталося минулої ночі.

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Дрони Shahed у війні проти України

Активно використовувати проти України іранські безпілотники-камікадзе типу "Shahed" Росія почала у вересні минулого року. В основному їх застосовували в межах осінньо-зимової кампанії ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Навесні інтенсивність застосування "Шахедов" різко знизилася. Останній масований наліт цих дронів відбувся 4 квітня, коли по Одесі було запущено 17 безпілотників, з яких 14 збили сили ППО.

Після цього дрони такого типу були помічені лише одного разу – 10 квітня. Тоді над Харківською областю були збиті два таких дрона.

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