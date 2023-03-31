Всього воїни ППО знищили 9 з 10 іранських дронів.

З'явились кадри відпрацювання сил протиповітряної оборони по іранських дронах-камікадзе під час нічної атаки РФ 30 березня.

У кадр потрапила робота воїнів зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід".

Нічна атака дронів на Україну 30 березня - що відомо

Ввечері 30 березня у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

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Під удар потрапив Харків та околиці - ворог випустив 9 ракет С-300 по об'єктах інфраструктури та будинках цивільних. За інформацією Харківської ОВА, через дії рашистів поранено троє людей у самому обласному центрі і ще двоє - в Ізюмському районі.

Всього воїни ППО знищили 9 з 10 іранських дронів. Також у небі було зафіксовано до п'яти інших повітряних цілей, ймовірно - повітряні кулі. Ударними БПЛА російські окупанти атакували з північного напрямку – Брянської області РФ, через Сумську та Чернігівську області.

Російські загарбники щоразу застосовують у повітряних атаках нове озброєння і нові методи, щоб уразити українські об’єкти, заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат: "Навіть ця нічна атака дронів. Противник спочатку вдень застосовував атаки "Шахедами", а тепер застосовує вночі, бо розуміє, що мобільні вогневі групи не можуть так ефективно знищувати їх, як удень. Але, як бачимо, ми теж не стоїмо на місці, і мобільно-вогневі групи отримують від волонтерів і партнерів обладнання, яке допомагає знищувати "Шахеди" навіть у нічний час".

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