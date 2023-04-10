Ймовірно, це були Shahed-136 і "Гранат-4".

Вночі російські окупанти намагалися атакувати Харківську область безпілотниками. По ворожих дронах із засобів ППО відпрацювали підрозділи Повітряних сил ЗСУ. В результаті вдалося знищити два БПЛА.

Такою інформацією поділився прес-центр повітряного командування "Схід" на офіційній сторінці на Facebook. У повідомленні сказано: "Вночі нашою ППО в Харківській області знищено 2 ворожих БПЛА, ймовірно, Шахед-136 і Гранат-4. Тримаємо стрій".

Нагадаємо, вчора Росія також обстріляла територію Харківщини з мінометів. Ціллю рашистів стало село Караїчне Чугуївського району. В результаті ударів важкі поранення отримав 30-річний чоловік. Жителя відправили до лікарні, де медики борються за його життя.

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Знищення безпілотників окупантів: остання інформація

З моменту повномасштабного вторгнення Росії українські захисники спалили 2323 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. І кожен день ця статистика збільшується.

У Миколаївській області 8 квітня засоби ППО збили розвідувальний безпілотник окупантів моделі Supercam.

Вночі 4 квітня рашисти атакували Одеську область з використанням дронів-камікадзе. Вони запустили 17 безпілотників Shahed-131/136, 14 з яких вдалося збити.

Як повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, українські захисники розставляють мобільні вогневі групи та засоби ППО так, щоб страхувати один одного під час збиття ворожих повітряних цілей.

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