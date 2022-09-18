Безпілотник збито близько 22:00.

Над Херсонською областю збито другий за добу безпілотний літальний апарат російських загарбників.

Про це повідомляє Служба зв’язків із громадськістю повітряного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

"17 вересня, близько 22:00 години, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, близько 18:00 над Херсонською областю засобами ППО повітряного командування "Південь" було збито безпілотник окупантів.

Безпілотник було ліквідовано близько 18:00.

За останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, за увесь час повномасштабної війни Росії проти України з 24 лютого збито 911 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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