Після стрілецького бою із втратами ворог відійшов назад.

На Херсонщині ворожа ДРГ намагалася проникнути в тил ЗСУ біля звільненого Нововознесенського.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 14.00.

За його словами, суттєвих змін у стані, складі та положенні противника не відмічено. Водночас, сьогодні вночі окупанти намагалися напасти на українських військових з тилу.

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"Під покровом ночі ворожа диверсійно-розвідувальна група в районі звільненого Нововознесенського (Херсонська обл. – УНІАН) намагалася проникнути в тил наших підрозділів. Група була виявлена та після стрілецького бою із втратами відійшла назад", - сказав Назаров.

Він додав, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання та забезпечують вогневий контроль ворожої логістики, транспортних артерій, місць скупчення ворога.

При цьому, армія РФ продовжує тактику ракетних, артилерійсько-мінометних обстрілів та авіаударів по позиціях ЗСУ і по населених пунктах з цивільним населенням.

Як нагадав Назаров, зокрема, протягом ночі Нікопольщину ворог обстрілював "Градами" та важкою артилерією, по Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах вдарило більш ніж 90 снарядів, в Очакові "Градом" ворог атакував портову інфраструктуру тощо.

В Чорному морі поблизу узбережжя Криму маневрують 11 ворожих кораблів, серед яких 3 надводних ракетоносії, споряджені 24-ма ракетами "Калібр", та чотири великі десантні кораблі.

"Штормова погода тримає мінну загрозу на позначці – високовірогідна... Імовірність ракетних ударів та обстрілів південних регіонів залишається вкрай високою", - додав спікер.

Раніше стало відомо, що тактична авіація української армії завдала удари по засобах ворожої протиповітряної оборони в Херсоні, опорному пункту в Новопетрівці та скупченню ворожої живої сили і техніки там же і в Ольгиному. Знищено 24 супротивники та чимало ворожої техніки.

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