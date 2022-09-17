Безпілотник ліквідовано близько 18:00.

Сьогодні ввечері над Херсонською областю українські військові знищили безпілотний літальний апарат російських загарбників.

Про це повідомляє служба зв’язків із громадськістю повітряного командування "Південь".

"17 вересня, близько 18:00 години, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський БпЛА оперативно-тактичного рівня. Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, за увесь час повномасштабної війни Росії проти України з 24 лютого збито 911 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Також зазначається, що загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого по 17 вересня орієнтовно становлять 54 тис. 250 осіб. Також за цей час ЗСУ знищили 251 літак і 216 гелікоптерів, 2 тис. 202 ворожих танки і купу іншої техніки російського агресора.

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