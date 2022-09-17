Загалом з 24 лютого знищено близько 54 тис. 250 російських військових.

Минулої доби українські військові ліквідували ще 200 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 17 вересня орієнтовно становлять 54 тис. 250 осіб.

Відео дня

Крім того, за цей період знищено: 2 тис. 202 (3 за добу) ворожих танків,

4 тис. 701 (11 за добу) бойову броньовану машину, 1 тис. 306 (4 за добу) артилерійських систем,

312 реактивних систем залпового вогню,

168 засобів протиповітряної оборони,

251 літак (1 за добу), 216 гелікоптерів,

911 (3 за добу) безпілотників оперативно-тактичного рівня,

236 (3 за добу) крилатих ракет,

15 кораблів/катерів,

3 тис. 571 (21 за добу) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 121 одиницю спецтехніки.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й сході продовжується контрнаступ ЗСУ. За словами Зеленського, ЗСУ звільнили майже всю Харківську область.

Наразі лінія фронту з росіянами тягнеться з лівого берега Оскіл, хоча Інститут вивчення війни сумнівається, що у росіян є сили відбивати атаки ЗСУ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці виявляють докази військових злочинів Росії. Так, в Ізюмі розкрита братська могила з тілами військових та місцевих із наявними слідами катувань.

На півдні України йдуть важкі бої, ворог став частіше використовувати авіацію, повідомляла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Росіяни продовжують використовувати контрбатарейну боротьбу, оскільки не мають сил і мотивації йти у відкрите протистояння.

На Донецькому напрямку Сили оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Вас також можуть зацікавити новини: