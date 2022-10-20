За словами загарбника, командири інколи звітують про загибель особового складу, який вижив.

Російський окупант поскаржився подрузі на непрофесійне командування. Через некомпетентність командирів загарбники зазнають великих втрат.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова загарбника, яку опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"От у 3-й роті командир сказав виїхати. Танки порожні, не було гасу. Вони виїхали, їх почали бомбити. Командир сказав: "Ні, стоїмо до "Талого"... А півроти просто загинуло ", – сказав окупант.

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За його словами, в тій же 3-й роті ще двоє окупантів зникли безвісти. "А якщо вони спробують дійти до вас? Як, у сенсі, навіть не пошукали?", – здивовано запитує росіянка.

"Та звісно, ні. Я тобі кажу, тут у нас начальство таке ось. У мене друг, його "затрьохсотило", він поїхав, він живий, а його там начальник штабу, вже все, каже, він 200-ий. Добре хоч ще документи не встиг зробити, не відправив у сторону дому", – поскаржився загарбник.

Однак подруга розповіла загарбнику, що про некомпетентність командування "другої армії світу" вже говорять в РФ.

"У нас багато хто каже, що самі бійці як би самі не тупі, дуже багато вміють і роблять, а ось командування як би дуже страждає, неграмотні командири стоять", - додала росіянка.

Останні атаки РФ: що варто знати

Як писав УНІАН, за добу російські окупанти завдали 11 ракетних та 28 авіаударів по території України. За добу в Україні ударів супротивника зазнали райони понад 25 населених пунктів.

У жовтні Росія почала масовано атакувати українські об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, теплові електростанції.

19 жовтня енергосистема України черговий раз зазнала ракетних атак Російської Федерації. До вечора 19 жовтня спеціалісти знайшли можливість не запроваджувати обмеження для споживачів. Але 20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора.

Як зазначили в МВС, Росія загрожує подальшими ударами по критичній інфраструктурі України.

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, головний план Путіна і його оточення на даний момент – вижити. Саме цього вони хочуть домогтися масованими ракетними ударами по Україні.

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