За добу в Україні ударів супротивника зазнали райони понад 25 населених пунктів.

За добу російські окупанти завдали 11 ракетних та 28 авіаударів по території України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом доби противник завдав одинадцять ракетних та двадцять вісім авіаційних ударів, здійснив понад шістдесят п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів. Це, зокрема, Бурштин Івано-Франківської області, Ладижин Вінницької області, Зеленодольськ Дніпропетровської області, Сіверськ, Слов’янськ і Терни на Донеччині, Значкове Запорізької області та Давидів Брід на Херсонщині. Для своїх злочинів окупанти використали крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог здійснив пуски понад десяти безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Shahed-136, понад половину яких – з території республіки Білорусь", – йдеться у повідомленні.

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Тим часом, за інформацією Генштабу, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли.

Так на Слобожанському напрямку – з різнокаліберної артилерії окупанти гатили в районах населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве та Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії ворог атакував, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Першотравневе Харківської області; Ковалівка, Новоєгорівка, Новолюбівка Луганської області та Зарічне, Терни і Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку російські загарбники обстрілювали з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар та Яковлівка Донецької області, а на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Серед них – Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області та Микільське, Оріхів і Червоне Запорізької.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує облаштовувати оборонні позиції. Для стримування контрнаступу наших військ обстрілює населені пункти вздовж усієї лінії зіткнення.

Війна в Україні – важливі новини

У жовтні Росія почала масовано атакувати українські об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, теплові електростанції, іранськими дронами-камікадзе.

Унаслідок масованої атаки, здійсненої супротивником 10 жовтня, були травмовані 108 осіб, 20 - загинули, пошкоджені 205 різних об'єктів.

Через те, що були пошкоджені важливі об'єкти, влада України вирішила припинити експорт електроенергії.

18 жовтня Росія обстріляла ракетами Київ, були пошкоджені два об'єкти критичної інфраструктури, виникли проблеми з електро- та водопостачанням, загинули три особи.

Низка західних та українських чиновників й експертів вважають, що РФ руйнує українську інфраструктуру, оскільки не здатна на серйозні досягнення на полі бою.

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