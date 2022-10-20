Боєприпаси прибувають на територію республіки разом з ешелонами російських військових.

Разом із російськими військовими до Білорусі завозять і боєприпаси з Далекого Сходу.

Про це повідомляє моніторинговий проект "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси".

За даними каналу, боєприпаси в Білорусь завозять з ешелонами російських військових. 26 вересня із залізничної станції Кноррінг (Приморський край, РФ) було відправлено одну з груп вагонів у кількості 10 одиниць із позначкою ВМ — вибухові матеріали. Ешелон прибув на залізничну станцію Ілліно (Нижегородська область, РФ).

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Звідти вагони з боєприпасами по 2-3 одиниці причіплюються до військових ешелонів призначенням до Білорусі.

17 жовтня на залізничну станцію Полонка (Барановицький район, Брестська область) із залізничної станції Ілліно прибув військовий ешелон з військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено 2 вагони з боєприпасами.

Участь Білорусі у війні проти України

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Наразі російські військові використовують повітряний простір Республіки для нанесення ракетних ударів по українських містах.

Відомо, що Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, слугує "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

Крім того, Білорусь підтримує злочинний режим Путіна на міжнародному дипломатичному рівні. 13 жовтня Білорусь не підтримала голосування за засудження спроби незаконної анексії українських регіонів.

Загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року, вважають білоруські аналітики.

14 жовтня видання "Наша ніва" з посиланням на свої джерела повідомило, що Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин.

Як повідомляв УНІАН, самопроголошена влада Білорусі побоюється невдоволення населення у разі ухвалення рішення про участь країни у війні з Україною. За даними ГУР, оголошення часткової мобілізації може викликати соціальний вибух у країні.

Напередодні помічник командувача Об’єднаних Сил ЗСУ Євген Сілкін заявив, що навесні загроза наступу з території Білорусі може зрости.

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