Ще один офіцер задіяв бійців для будівництва приватного маєтку.

В Одеській області офіцер вимагав у солдат гроші за відгули та погрожував фізичною розправою.

Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, викрили командира взводу однієї з військових частин.

"Такса" становила 4 тис. гривень, а у разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою", - розповіли у бюро.

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За оперативними даними, таким чином командир витребував щонайменше 500 тисяч гривень зі своїх військових. Наразі детективи задокументували 10 фактів одержання посадовцем хабарів. Крім того, встановлені факти застосування сили та побиття бійців.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, застосуванню насильства до підлеглого (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Крім того, сьогодні стало відомо про викриття на Одещині ще одного офіцера, який використовував бійців замість будівельників. Зокрема, заступник командира батальйону одної з військових частин майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

"Так, з серпня 2022 року заступник командира військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати для нього маєток під Одесою. Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн", - розповіли у ДБР.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Обом офіцерам загрожує до 12 років тюрми.

Скандали з ТЦК - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно арештувано керівника Донецького обласного Територіального центру комплектування та соцпідтримки, який збагатився сам та "ощасливив" своє оточення, ще й допомагав криміналітету.

Загалом правоохоронці розслідують уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців "військкоматів", 33 із них уже отримали підозри.

На тлі всіх скандалів 17 серпня, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 11 серпня про звільнення усіх обласних воєнкомів. Пізніше він пояснив, чому вирішив так вчинити.

"В кожній бойовій бригаді, які я відвідав цього тижня – а їх 16, – воїни говорили про проблеми з комплектуванням. Початок цих проблем – зокрема те, як працюють військкомати. Їхня робота має стати іншою. І стане. Завдяки бойовим офіцерам", - відзначив президент.

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