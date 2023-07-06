Фігурант хотів "відкат" за 15 млн грн, які мала отримати родина загиблого.

Офіцер вимагав у вдови нагвардійця 150 тис. грн та загримів у дисциплінарний батальйон. Як повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань, заступника командира військової частини визнав винним Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області.

За даними правоохоронців, у березні 2022 року офіцер сказав дружині загиблого бійця, що вона та її діти можуть отримати грошову допомогу від держави у сумі 15 млн грн. При цьому він пообіцяв посприяти з оформленням та пришвидшити виплату, якщо йому віддадуть відсоток від неї – 150 тис. грн.

Затримали його під час одержання цього "відкату". Чоловіку інкримінували зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

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Як уточнили у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, гроші заступник командира одержав від дружини загиблого військовослужбовця Нацгвардії України.

"Такі кошти призначалися за вплив на членів комісії спеціального розслідування смертельного нещасного випадку, яка мала б визнати загибель штаб-сержанта в період проходження служби при виконанні службових обов’язків. Це стало би законною підставою для отримання родиною одноразової грошової допомоги, передбаченої законодавством України", - розповіли у прокуратурі.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та розкаявся. Вироком йому призначено покарання у вигляді 2 років тримання у дисциплінарному батальйоні.

Подібні історії

Як повідомляв УНІАН, в Одесі у травні викрили командира одного з батальйонів, який закупив парко-гаражне обладнання за значно завищеною ціною. Це підполковник доручив підлеглим моніторинг цінових пропозицій, але придбав товари – на свій розсуд – за 1 млн грн замість 300 тис. грн, а підлеглим погрожував відправкою на фронт.

Також в Одесі затримали військового юриста, який вимагав у солдата 6 тис. доларів. Зокрема, помічник командира з правової роботи ‒ начальник юридичної групи однієї з військових частин пообіцяв солдату вплинути на уповноважену особу лікарської комісії Одеського обласного центру медико-соціальної експертизи та оформити певні документи на інвалідність. Але не для солдата, а для його матері.

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