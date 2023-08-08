Артельнатива запобіжного заходу - внесення застави у 3 млн грн.

Суд арештував керівника Донецького обласного Територіального центру комплектування та соцпідтримки, якого викрили на організації схеми незаконного збагачення для свого оточення та допомозі криміналітету. Це вже не перший воєнком-корупціонер.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань з посиланням на рішення Печерського райсуду Києва щодо запобіжного заходу воєнкому.

"Суд визначив йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн грн.", - зазначається у повідомленні.

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У ДБР нагадали, що чинному керівнику Донецького обласного ТЦК та СП повідомили про підозру та затримали 3 серпня 2023 року. За місцями його роботи та проживання були проведені обшуки. Справа стосується подій 2022 року, коли фігурант працював на посаді керівника Запорізького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Скандал з воєнкомом - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше ДБР інформувало, що екс-керівника Запорізького обласного ТЦК та СП викрили в незаконному підвищені військових виплат для наближених осіб. Воєнком оформив документи щодо отримання цими військовослужбовцями довідок про участь у бойових діях та нарахував їм додаткові бойові доплати на загальну суму 981,3 тис. гривень.

Крім того, фігурант допомагав представникам місцевого злочинного угрупування ухилятися від відповідальності - влаштовував на роботу у ТЦК та СП. Також він допоміг одному з "кримінальних авторитетів" знятися з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.

ДБР загалом відкрило вже понад 100 проваджень щодо зловживань у військкоматах.

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