Російські війська хочуть вийти до Куп'янська, зазначив Олександр Сирський.

Російські війська націлилися на прорив оборони ЗСУ в районі Куп'янського лісу і на трасі Орлянське-Петропавлівка. Вони намагаються вийти безпосередньо до Куп'янська, блокувати його і оточити. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

"Обстановка на Східному фронті залишається досить складною. Ворог продовжує вести наступальні дії фактично по всій смузі, зосереджуючи основні зусилля на Куп'янському та Бахмутському напрямках. Ворог несе серйозні втрати, насамперед в особовому складі, але постійно його відновлює за рахунок переміщення резервів у тому числі з території РФ", - зазначив він.

За словами генерала, на окремих ділянках російські війська активно застосовують бронетехніку, в першу чергу танки, для підтримки дій своєї піхоти. При цьому окупанти інтенсивно використовують і артилерію з авіацією.

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"Ми продовжуємо вести активну оборону. Наша мета - завдати максимальних втрат противнику, утримати займані рубежі і позиції, відновити, а на окремих напрямках провести наступальні дії", - додав Сирський.

Втрати Росії в Україні - дані ЗСУ

Як писав УНІАН, спільні бойові втрати Росії в Україні станом на ранок 23 жовтня досягли 294 799 чоловік особового складу.

Крім того, Росія втратила в Україні не менше: танків - 5093, бойових броньованих машин - 9653, артилерійських систем - 7057, РСЗВ - 825, засоби ППО - 551.

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