Сили оборони знищили 12 танків, 22 ББМ та 25 артсистем.

Збройні сили України за добу ліквідували ще 870 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати РФ у війні проти України станом на сьогоднішній ранок, 23 жовтня, досягли 294 799 осіб.

Крім того, Сили оборони знищили:

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танків ‒ 5093 (+12);

бойових броньованих машин ‒ 9653 (+22);

артилерійських систем – 7057 (+25);

РСЗВ – 825;

засоби ППО ‒ 551 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),

крилатих ракет ‒ 1536 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15);

спеціальної техніки ‒ 998 (+7).

Водночас кількість знищених літаків (320), гелікоптерів (324), кораблів та катерів (20), РСЗВ (85) та підводних човнів (1) не змінилась.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби було понад 90 бойових зіткнень, супротивники зазнали низки провалів. Президент Володимир Зеленський відзначив військових, які нещодавно провили себе на різних напрямках фронту.

Російські окупанти перекидають під Авдіївку Донецької області нові сили, попри великі втрати та труднощі зі штурмом позицій Сил оборони.

Крім того, вночі Україну двічі атакували дрони. Над Одеською областю було знищено дев'ять "Шахедів".

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