За його словами, це може статися через намагання агресора перерізати Україні шляхи постачань західної зброї.

Українські військові готуються до можливого нападу російської армії з території Білорусі через Житомирську, Рівненську та Волинську області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.

Про це в інтерв'ю, яке транслювалося під час інформаційного телемарафону, розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Це одне із завдань агресора – перервати нам шляхи постачань західної зброї, яку ми отримуємо від наших партнерів. Такі питання відпрацьовувалися ще у мирний час, до початку повномасштабної агресії, відповідно, ми розуміємо, як діяти, і вживаємо тих заходів, які необхідно вжити", - сказав він.

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Напад з території Білорусі

Як повідомляв УНІАН, на початку вторгнення російські військові використали територію Білорусі, щоб окупувати Київську та Чернігівську області.

Вже на початку квітня українські військові остаточно вибили агресора з цих напрямків.

У Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки вважають, що Кремль більше не збирається миритися з пасивною роллю Білорусі у війні, тому Лукашенко стоїть перед вибором: або входити в конфронтацію з Путіним, або задіяти білоруську армію.

Нещодавно Лукашенко заявив, що домовився з Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

12 жовтня стало відомо, що Білорусь направила розконсервовану військову техніку РФ для посилення окупантів на сході України.

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