Він намагається досягти з ним сепаратної домовленості.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко активізував спроби відновити діалог із західними країнами.

Про це повідомляє Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Як зазначається, рішення Кремля провести псевдореферендуми на окупованих територіях України й оголосити мобілізацію остаточно позбавляють Лукашенка можливості і надалі залишатися пасивною підтримкою російської агресії. Він стоїть перед вибором: або різко відмежуватися від Росії, або включитися у тотальну війну.

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У ЦПД наголошують, що перша реакція офіційного Мінська на новини про мобілізацію вказувала скоріше на бажання дистанціюватися від майбутньої ескалації. Лукашенко заявив, що Білорусь "не планує" нападати на Україну, і в нього "немає бажання" відправляти співвітчизників воювати. Але задумана кремлівським диктратором Володимиром Путіним ескалація ставить Білорусь перед загрозою прямого вступу у війну.

"У разі визнання режимом Лукашенка псевдореферендумів, він повинен вважати будь-який наступ ЗСУ атакою на російську територію. В такому разі набирають чинності зобов’язання двосторонніх угод Москви і Мінська в рамках Союзної держави, що змусить білоруську армію вступити у повномасштабну війну", - зазначають у ЦПД.

Звертається увага, що білоруське суспільство та білоруські військові виступають різко проти безпосередньої участі Білорусі у війні з Україною.

За даними ЦПД, на тлі розуміння всіх ризиків від такого рішення для себе самого та свого режиму, Лукашенко активізував спроби відновити діалог із Заходом та досягти з ним сепаратної домовленості.

"Під час кулуарних зустрічей із західними дипломатами на полях сесії, очільник МЗС РБ пропонував Заходу "перегорнути сторінку" конфронтації та зняти санкції з калійної галузі, пообіцявши поступово звільняти політв’язнів. Проте головним меседжем Макея для Заходу стала необхідність рятувати Лукашенка від Росії та пропозиція залучення офіційного Мінська в якості медіатора перемовин між Україною та РФ", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Зазначається, що офіційних заяв із цього приводу не було, адже сьогодні режим Лукашенка не може запропонувати західним столицям поступок, на які там чекають. Але в умовах затяжної міжнародної ізоляції режиму Лукашенка така кулуарна домовленість дозволила б режиму Лукашенка впевненіше відчувати себе у відносинах з Москвою.

При цьому події останніх днів вказують на те, що Кремль більше не збирається миритися з пасивною роллю Білорусі в конфлікті з Україною та спробами отримати підтримку Заходу.

"Адже втрата Білорусі загрожує Путіну серйозними ускладненнями – доведеться або йти з країни, або повноцінно її окупувати, відволікаючи частину сил від війни з Україною. Путін зробить усе, щоб примусити Лукашенка піти на такий крок. Насамперед, звужуючи поле для маневрів Мінська, головною політичною ціллю стає посилення міжнародної ізоляції режиму Лукашенка та обмеження його можливостей нормалізувати відносини з рештою світу", - інформують у Центрі протидії дезінформації.

У центрі не виключають "сценарій палацового перевороту" і навіть фізичної ліквідації Лукашенка в разі його відмови підкоритися Путіну. За такого варіанту влада перейде до Ради безпеки Білорусі, яку очолює "ключовий агент впливу Кремля всередині режиму Лукашенка", – випускник академії Генштабу РФ генерал-лейтенант Олександр Вольфович.

"Таким чином, Лукашенко стоїть перед вибором: або він входить в конфронтацію з Путіним і робить різкий поворот на Захід, або приймає рішення про безпосередню участь білоруських військових у вторгненні в Україну. Незважаючи на заяви Лукашенка про намагання утриматись від цього кроку, ймовірність останнього сценарію на сьогодні залишається досить високою", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Зазначається, що наразі ескалації присутності з боку РФ на території Білорусі не спостерігається, хоча біля кордонів з Україною розміщено до 7 батальйонно-тактичних груп білоруських військових та готуються місця для дислокації 20 тис. мобілізованих з Росії.

Переговори Лукашенка та Путіна

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня стало відомо, що Лукашенко здійснив неанонсований візит до Росії. На зустрічі з Путіним самопроголошений президент Білорусі говорив про "непростий період".

Диктатори провели зустріч, на якій, судячи з офіційного повідомлення, обговорили в тому числі поставки продовольства та добрив. Лукашенко прямо сказав, що Європа повинна зрозуміти і прийняти необхідність співпрацювати з Росією і Білоруссю.

Раніше Лукашенко запевняв, що в Білорусі не проводитиметься мобілізація чоловіків для участі у війни РФ проти України.

26 вересня заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Україна враховує всі загрози з боку Білорусі.

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