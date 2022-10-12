Аналітики нагадали, що за підтвердженням Генштаб ЗСУ станом на 11 жовтня немає ознак формування наступальних угруповань у Білорусі.

Росія вивозить боєприпаси та інші матеріальні засоби зі складів у Білорусі. Такі дії Москви несумісні з уявленням про створення умов для повторного наступу на Україну з півночі.

До такого висновку прийшли в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять дані Генерального управління розвідки про те, що на станцію Кіровська в тимчасово окупованому РФ Криму нещодавно прибув ешелон із 492 тоннами боєприпасів із білоруського 43-го арсеналу складів ракет і БК у Гомелі.

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Водночас у ГУР вказали, що білоруські чиновники планують відправити додатково ще 13 ешелонів зі зброєю, технікою, боєприпасами та іншим невстановленим матеріалом із п’яти різних білоруських баз до Ростовської області.

"Переміщення білоруської техніки вказує на те, що російські та білоруські сили не створюють зони збору в Білорусі. Переміщення техніки та постачання до Криму та Ростовської області вказують на те, що сили РФ менш впевнені в безпеці наземних ліній зв'язку, що проходять через північну та західну Луганську область, враховуючи контрнаступ ЗСУ", - наголосили в ISW.

Аналітики нагадали, що за підтвердженням Генштаб ЗСУ станом на 11 жовтня немає ознак формування наступальних угруповань у Білорусі.

Попри це Білорусь залишається співучасником війни. Адже матеріально підтримує російські наступальні дії та надає окупантам аеродроми, з яких ті можуть атакувати Україну високоточними боєприпасами.

Участь Білорусі у війні РФ проти України

З початку повномасштабної агресії проти України РФ активно використовує територію Білорусі для нанесення ударів по українських містах. Саме звідти йшли війська окупантів для штурму Києва. Як зазначають експерти, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

6 жовтня у Білорусі заявили, що готові разом з Росією "захищати" "Союзну державу". У той же день російські війська вперше з кінця серпня вдарили по українських містах з повітряного простору Білорусі.

10 жовтня Лукашенко знову заявив, що на Білорусь готувався напад. Він наголосив, що його нібито попередили про можливі удари. Того ж дня, на тлі масованого ракетного удару по Україні, Лукашекно скликав військових та силовиків на нараду.

Після цього в ISW пояснили, як Росія використає Білорусь у війні проти України. Додаткові сили в країні необхідні Путіну для відволікання угрупування українських сил на північних рубежах. Згодом експерт відповів, чим вступ у війну обернеться для Лукашенка. Він пояснив, що самопроголошеного президента знищать швидше, ніж Путіна.

За інформацією розвідки, РФ перекидає в Білорусь іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Окрім цього сьогодні, 11 жовтня, стало відомо, що у Білорусі розпочали перевірку армії. Також ЗМІ повідомили, що Мінськ перекидає додаткову техніку на кордон з Україною.

Президент України Володимир Зеленський пропонує розмістити на кордоні України і Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Зеленський зауважив, що мир можливий не просто тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він є з усіма сусідами.

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