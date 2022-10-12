28 вантажівок "Урал" і не менше 8 танків було перекинуто з Білорусі в Ростовську область.

Білорусь направляє розконсервовану військову техніку своїх Збройних Сил Російській Федерації.

Про це повідомляє проект "Беларускі Гаюн".

"Вчора, 11 жовтня, друга група з 19-і навантажених платформ з розконсервованою військовою технікою ЗС РБ вирушила з ЖД-станції "Старі дороги" (Мінська обл.) на станцію "Міллерово" (Ростовська обл., РФ) і далі в напрямку Луганська. Очікувана дата прибуття – 19 жовтня", – йдеться в повідомленні.

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"Беларускі Гаюн" зазначає, що саме в місті Старі дороги знаходиться 288-я база резерву автомобільної техніки.

"Судячи з усього, були зняті зі зберігання не менше 28 вантажівок "Урал", які перевозилися на ешелоні поміченому вчора під Мінськом. Нагадаємо, що на ешелоні також були присутні не менше 8 танків Т-72А", – повідомляє проект.

Участь Білорусі у війні проти України

З початку повномасштабної агресії проти України РФ активно використовує територію Білорусі, щоб завдавати ударів по українських містах. Саме звідти йшли війська окупантів для штурму Києва. Як зазначають експерти, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року. До того ж наразі оборонно-промисловий комплекс Білорусі залучений до ремонту російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій в Україні.

При цьому від прямої участі у війні Білорусь поки утримується. Однак 6 жовтня в Білорусі заявили, що готові разом з Росією "захищати" "Союзну державу". Того ж дня російські війська вперше з кінця серпня вдарили по українських містах з повітряного простору Білорусі. А 10 жовтня стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін домовилися розгорнути спільне угруповання військ. При цьому Лукашенко, серед іншого, в черговий раз заявив, що Україна нібито готувала удар по Білорусі.

Коментуючи заяву Лукашенка про розгортання спільного з Росією регіонального угруповання військ, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Лукашенко "продовжує продавати РФ останні крихти суверенітету".

З 11 жовтня розпочато перевірку Збройних Сил Білорусі. Стало відомо, що РБ перекидає техніку до кордону з Україною.

Президент України Володимир Зеленський пропонує розмістити на кордоні України та Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу ситуації. Він вказав, що мир можливий не тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він є з усіма сусідами.