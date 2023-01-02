В останні кілька днів ЗСУ ведуть бої за контроль над стратегічно важливою дорогою поблизу Кремінної.

Якщо ЗСУ візьмуть під свій повний контроль трасу Р66 на Донбасі, оборону російських військ в Кремінній буде підірвано. Про це йдеться у свіжому зведенні від Британської розвідки.

Британці відзначають, що протягом останніх п'яти днів українські та російські сили борються за контроль над трасою Р66, яка йде з Бєлгородської області через Сватове в Кремінну і Сєвєродонецьк. Британці вважають, що ця дорога має ключове значення для забезпечення російських сил у цьому районі.

"Її використання було порушено українською артилерією з жовтня, але якби Україна змогла убезпечити цей маршрут, це, швидше за все, ще більше підірвало б російську оборону Кремінної" – йдеться в повідомленні.

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Бої за визволення Кремінної

Після визволення Лиману на початку жовтня ЗСУ перейшли до операції із визволення Кремінної. Після майже трьох місяців важких боїв українські війська значно наблизилися до міста.

Військові вважають, що визволення Кремінної є важливим етапом на шляху до деокупації всієї Луганщини, оскільки відкриває дорогу на Лисичанськ та Рубіжне.

Наприкінці грудня соцмережі почали поширювати чутки про визволення Кремінної, але влада їх спростувала.

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