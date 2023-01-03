Контроль над цією трасою значно погіршує логістичні можливості ворога.

Українські воїни продовжують впевнено звільняти Луганську область. Новорічні свята в окупантів пройшли під знаком "бавовни". Логістика підвезення боєкомплекту для рашистів значно ускладнилася.

Як заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, Сили оборони поступово просуваються на напрямку Сватове-Кремінна. Водночас росіяни безуспішно контратакують біля Стельмахівки та Макіївки.

Окремо Гайдай згадав про стратегічно важливу трасу Р-66, яка йде з Бєлгородської області РФ через Сватове в Кремінну і Сєвєродонецьк.

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"Трасу Р-66 контролюємо вогнем, іноді ССО вдається виходити на неї фізично та знищувати ворожу техніку", - зазначив Гайдай.

За його інформацією, після деокупації Сватового та Кремінної, росіяни готуються обороняти Старобільськ. Після того, як ЗСУ повернуть це місто, окупанти відійдуть на лінію розмежування 2014 - лютого 2022.

Звільнення Луганщини: головні новини

Кілька місяців ЗСУ наполегливо працюють над звільненням Луганської області. Після визволення Лиману українські воїни перейшли до операції із визволення Кремінної. Після майже трьох місяців важких боїв українські війська значно наблизилися до міста.

Військові вважають, що визволення Кремінної є важливим етапом на шляху до деокупації всієї Луганщини, оскільки відкриває дорогу на Лисичанськ та Рубіжне.

Наприкінці грудня соцмережі почали поширювати чутки про визволення Кремінної, але влада їх спростувала.

Британська розвідка зауважила, якщо ЗСУ візьмуть під свій повний контроль трасу Р-66 на Донбасі, оборону російських військ в Кремінній буде підірвано.

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