Щоби знищити величезний склад зі зброєю окупантів, ЗСУ знадобився один снаряд.

Спецпідрозділ 92-ї бригади ЗСУ опублікував кадри роботи по місцю скупчення військ і техніки противника у Сватовому.

На відео потрапив момент удару по ангару зі зброєю російських військ. Під час вибухів на території складу перебували загарбники.

Будівля, у якій росіяни розмістилися, була фактично знесена одним скинутим з дрона снарядом і подальшою детонацією боєкомплекту.

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Про вибухи на складі окупантів у Сватовому стало відомо днем раніше. Повідомлялося, що за підвозом російської зброї ЗСУ відстежували протягом тижня.

Як зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, після "святкових салютів" значно постраждала логістика ворога на цій ділянці фронту.

Окремо Гайдай згадав про вогневий контроль Збройними силами України стратегічно важливої траси Р-66, яка йде з Бєлгородської області РФ через Сватове в Кремінну і Сєвєродонецьк.

Втрати Росії в Україні - актуальне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 107 440 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Українські військові на відміну від російських злочинців завдають високоточні удари по місцях скупчення живої сили противника і його техніки.

Наприклад, 31 грудня приліт HIMARS припав по училищу Макіївки, де напередодні розмістили сотні мобілізованих. Пропагандисти вже ниють про величезні втрати.

Разом з тим у провоєнного російського суспільства виникає все більше питань до ефективності масованих ударів по українській енергосистемі.

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