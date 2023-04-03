Останні миті з коханим парамедикині провела у жаху, усвідомлюючи, що не може під'єднати "Да Вінчі" до кисню через розрив трахеї.

Наречена загиблого українського героя-легенди Дмитра Коцюбайла, більш відомого за позивним "Да Вінчі", розповіла моторошні подробиці про те, як втрачала коханого на власних руках.

Як відомо, командир-доброволець загинув у боях під Бахмутом 7 березня. Останні миті життя у несвідомому стані він провів разом зі своєю нареченою парамедикинею Аліною Михайловою, яка у день трагедії виїхала за екстренним викликом рятувати "важкого трьохсотого" (пораненого). Пізніше з'ясувалася, що смертельне поранення отримав саме "Да Вінчі", проте Аліна відчувала це заздалегідь, власним серцем. Про це вона особисто розповіла в інтерв'ю Front 18.

"Нам вивозять його на каталці. Я це тільки бачу... Я просто...У мене, звичайно, починається істерика, я починаю бити ногами цю машину, я починаю бити "Капусту" (побратима "Да Вінчі". – Ред.). Тому що у "Да Вінчі" просто опущені руки, він повністю непритомний", – розповіла Аліна.

Спочатку дівчина сумнівалася, чи стане їй сил власноруч взятися за порятунок нареченого, однак вже за декілька хвилин опанувала емоції - вирішила, що просто не має права не спробувати. Кілька мить, й вона вже знаходиться біля Коцюбайла, якого на той час везли евакуаційною машиною з фронту, згадує Аліна. Дівчина перелізла з переднього сидіння авто до каталки, навіть не знімаючи важкої амуніції.

У неї тремтіли руки, коли вона готувала "Да Вінчі" до операції. Анестезіолог заспокоювала: "Це не те, що ти думаєш!", - казала вона. Але Аліна все одно тремтіла. Коли вдалося вивести життєві показники коханого на монітор, вона побачила, що там просто "нуль".

Команда медиків робила все можливе для його порятунку, але через поранення у Коцюбайла розірвало трахею, тому під'єднати його до кисню було неможливо, зі слізьми на очах згадує парамедик.

Останні миті життя "Да Вінчі" фактично провів у неї на руках, весь у крові.

"Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною", – сказала вона.

Посмертне зізнання у коханні "Да Вінчі"

Нагадаємо, що 10 березня у центрі Києві українці відправили у "останню подорож" українського героя Дмитра Коцюбайла. Його поховали на Аскольдовій могилі в Києві.

Через декілька днів, трохи оговтавшись від втрати, допис на згадку про нареченого опублікувала Аліна Михайлова. У своїй соціальній мережі дівчина згадала спільні моменти щастя, які були тільки між нею та Коцюбайлом, розповіла про фронтові пригоди, які пережила разом з "Да Вінчі" та написала, що частина її серця також тепер похована на Аскольдовій могилі.

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