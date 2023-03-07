Коцюбайло був першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України.

У боях за Донбас загинув Герой України, який очолював власний підрозділ "Вовки да Вінчі", Дмитро Коцюбайло, підтвердив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Про смерть Героя України в соцмережах раніше повідомили юрист і військовий Масі Найєм і політик Борислав Береза. Втім, вони не стали називати його прізвище. Береза, своєю чергою, уточнив, що загиблий отримав осколкове поранення в шию.

"Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну", - сказав Зеленський.

Загинув "Да Вінчі" - ким був Дмитро Коцюбайло

Коцюбайло був першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України.

Народився "Да Вінчі" на Івано-Франківщині, в селі Задністрянське, а на війну відправився у 18 років - відразу після Майдану і Революції Гідності.

Встиг повоювати за Покровськ, Піски, Савур-Могилу, отримав важке поранення від танкового обстрілу. У 21 рік Дмитро став наймолодшим командиром роти, очоливши 1-у штурмову роту ДУК "Правий сектор".

2021 року Зеленський нагородив Коцюбайло званням Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Війна в Україні – втрати ЗСУ

Хоча Росія зазнає великих втрат у війні в Україні, ЗСУ успішні відбиття штурмів ворога теж даються дорогою ціною. "На щиті" додому повертаються і артисти, і колишні політв'язні Кремля, які воювали у складі Збройних сил України.

Також на фронті гинуть іноземці. 15 лютого стало відомо про загибель вже восьмого британця - 45-річного Джонатана Шенкіна, який відправився допомагати ЗСУ у ролі добровольця-парамедика.

Україна не розкриває своїх втрат серед військовослужбовців. Втім, західні аналітики сходяться на думці, що російські втрати значно переважають українські.

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