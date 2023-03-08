Попрощаються із захисником України у четвер, 9 березня, в Івано-Франківській області.

Героя України, добровольця Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі" поховають 10 березня 2023 року у столиці. Про це у Facebook повідомив брат загиблого Вадим Коцюбайло.

Напередодні прощання з легендарним українським воїном відбудеться у рідному селі на Івано-Франківщині.

"Прощання з нашим легендарним Дмитром Коцюбайлом, другом "Да Вінчі", сином, коханим, рідним, братом, побратимом завтра на рідній землі в с. Бовшів", - написав Вадим.

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Церемонія прощання з Дмитром розпочнеться 9 березня о 12:00 в будинку культури, після продовжиться у церкві. Поховають його у Києві 10 березня.

Смерть Дмитра Коцюбайла

Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня під час бою під Бахмутом. Президент Зеленський у своєму відеозверненні повідомив про смерть "Да Вінчі".

Згодом відомі фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли деталі загибелі українського Героя.

Він став першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України. На війну українець вирушив у 18 років - одразу після Майдану.

Воював на Донбасі, отримував важке поранення. А у 21 рік Дмитро став наймолодшим командиром роти - він очолив 1-у штурмову роту ДУК "Правий сектор".

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