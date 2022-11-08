Волонтери заявили, що "надалі працюватимуть таким чином, щоб система верифікації відео не давала збоїв".

Благодійний фонд Сергія Притули заявив, що оприлюднене напередодні відео роботи "народних Байрактарів" є насправді звітом роботи інших дронів.

Як заявили волонтери у Facebook, відео, опубліковане 7 листопада на сторінці фонду, їм надіслали військові. Проте згодом з'ясувалося, що ті БПЛА не мають ніякого відношення до "народних Байрактарів".

"Як виявилося, ми отримали частину відео з роботою інших українських байрактарів. Дякуємо всім, хто допоміг нам це виявити. Ваша довіра — наша найбільша цінність, і так буде завжди", - йдеться у заяві фонду.

Волонтери видалили попереднє відео і заявили, що "надалі працюватимуть таким чином, щоб система верифікації відео не давала збоїв".

Українці зібрали на "Народні Байрактари"

У червні 2022 року Фонд Притули оголосив рекордний збір 600 мільйонів гривень на закупівлю турецьких БПЛА для фронту, назвавши ініціативу "Народними Байрактарами".

Вже згодом сума була зібрана. Проте в компанії Baykar погодились передати свої БПЛА безкоштовно. Заощаджені кошти волонтери витратили на купівлю супутника.

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