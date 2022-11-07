"Турецькі пташки" ефективно виконують свою задачу у руках вправних українських воїнів.

Фонд телеведучого та волонтера Сергія Притули показав роботу "народних Байрактарів", на які збирали гроші всією країною.

Відео, на якому турецькі ударні оперативно-тактичні БПЛА ліквідовують російську техніку з повітря, розмістили на офіційній сторінці фонду у Facebook і сторінці Притули в Telegram.

На кадрах видно, як безпілотники, яких назвали "Трясця", "Ковінька" й "Халепа" нищать техніку окупантів.

Відео дня

"Увага! Працюють Народні Байрактари. Можна дивитися вічно на те, як працюють наші розвідники, корегувальники і як горить ворожа техніка", - йдеться у дописі під відео.

Народні Байрактари: що відомо

Як повідомляв УНІАН, збір коштів на "народні Байрактари" оголосили у червні 2022 року. Українці активно донатили й лише за перший день перерахували близько 50% суми, а за три доби зібрали необхідні 600 млн гривень.

Своєю чергою турецька компанія Baykar повідомила, що передасть безпілотники Україні безкоштовно, а зібрані кошти попросили спрямувати на допомогу у боротьбі українському народу.

Після чого Притула заявив, що заощаджені кошти підуть на забезпечення нашої перемоги у тісній співпраці зі ЗСУ.

Після перемовин з Міноборони України і після консультацій у фонді Сергія Притули, 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю трьох "Байрактарів", вирішили направити на купівлю супутника.

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