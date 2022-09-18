Зенітно-ракетні комплекси NASAMS зможуть посилити протиповітряну оборону України, але є нюанс. Нашій країні необхідна достатня кількість систем для покриття всієї території. Тільки тоді можна буде говорити про суттєві зміни в захисті.
Таку заяву зробив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "РБК-Україна".
"NASAMS-и могли б посилити існуючу систему протиповітряної оборони, але про істотність можна говорити лише тоді, коли буде достатньо цих комплексів, батарей і так далі, які можна буде розосередити по всій території країни, прикриваючи і великі міста і важливі державні об'єкти", — розповів Ігнат.
Спікер Повітряних сил зазначив, що таку кількість ЗРК Україна навряд чи отримає найближчим часом. Партнери будуть надсилати їх поступово, а "не все відразу".
"Це лише перший крок з надання Україні сучасних зенітних систем, які будуть у нас на озброєнні, а далі вже "протоптаною стежкою", можливо, будемо оновлювати ешелон ППО", — додав Ігнат.
Представник ПС ЗСУ також зазначив, що NASAMS володіє невеликим радіусом дії — до 40 кілометрів. Однак цей зенітно-ракетний комплекс має інші переваги. Сюди відносяться швидкість, мобільність і "потужні маневрові ракети". Останні здатні збивати снаряди, випущені з оперативно-тактичних комплексів.
Нагадаємо, 16 вересня у Міноборони США оголосили, що дві батареї NASAMS будуть відправлені Україні протягом наступних двох місяців. А в кінці серпня з'явилася інформація про контракт Пентагону на закупівлю згаданих ЗРК на суму $180 мільйонів. Системи купуються для передачі нашій країні.
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