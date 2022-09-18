Наша країна повинна отримати таку кількість цих ЗРК, щоб покрити всю територію.

Зенітно-ракетні комплекси NASAMS зможуть посилити протиповітряну оборону України, але є нюанс. Нашій країні необхідна достатня кількість систем для покриття всієї території. Тільки тоді можна буде говорити про суттєві зміни в захисті.

Таку заяву зробив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "РБК-Україна".

"NASAMS-и могли б посилити існуючу систему протиповітряної оборони, але про істотність можна говорити лише тоді, коли буде достатньо цих комплексів, батарей і так далі, які можна буде розосередити по всій території країни, прикриваючи і великі міста і важливі державні об'єкти", — розповів Ігнат.

Відео дня

Спікер Повітряних сил зазначив, що таку кількість ЗРК Україна навряд чи отримає найближчим часом. Партнери будуть надсилати їх поступово, а "не все відразу".

"Це лише перший крок з надання Україні сучасних зенітних систем, які будуть у нас на озброєнні, а далі вже "протоптаною стежкою", можливо, будемо оновлювати ешелон ППО", — додав Ігнат.

Представник ПС ЗСУ також зазначив, що NASAMS володіє невеликим радіусом дії — до 40 кілометрів. Однак цей зенітно-ракетний комплекс має інші переваги. Сюди відносяться швидкість, мобільність і "потужні маневрові ракети". Останні здатні збивати снаряди, випущені з оперативно-тактичних комплексів.

Нагадаємо, 16 вересня у Міноборони США оголосили, що дві батареї NASAMS будуть відправлені Україні протягом наступних двох місяців. А в кінці серпня з'явилася інформація про контракт Пентагону на закупівлю згаданих ЗРК на суму $180 мільйонів. Системи купуються для передачі нашій країні.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: