Очікується, що ці системи будуть надані Україні у відповідь на потребу в захисті від передових загроз з повітря.

Компанія Raytheon Missiles & Defense, підрозділ Raytheon Technologies отримала контракт на суму 182 млн доларів США на розробку Національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи, також відомої як NASAMS, легко адаптоване рішення для протиповітряної оборони середнього радіусу дії.

Очікується, що ці системи будуть надані Україні у відповідь на потребу в захисті від передових загроз з повітря, йдеться в повідомленні на сайті компанії.

"Компанія Raytheon Missiles & Defense і наші партнери старанно працюють над тим, щоб швидко доставити цю найважливішу перевірену систему протиповітряної оборони, щоб допомогти українському народу захистити свою батьківщину", — йдеться у заяві керівництва компанії.

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"Україна приєднається до дюжини країн по всьому світу, які покладаються на NASAMS для відображення безлічі загроз, включаючи крилаті ракети, літаки і безпілотні системи", - відзначають в прес-релізі.

Спільно розроблена і вироблена RMD і норвезькою Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS складається з радара Sentinel, вдосконаленої ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності і центру розподілу вогню KDA. NASAMS надає повітряним захисникам адаптовану сучасну систему захисту, яка може максимально збільшити їх здатність ідентифікувати, вражати і знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати і нові загрози крилатих ракет.

Нагадаємо, раніше в США уточнили, чи увійшли ракети ATACMS в новий пакет допомоги Україні.

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