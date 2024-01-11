В українській розвідці зазначають, що у цьому питанні важливо розуміти, з чиїм потенціалом порівнювати.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував, наскільки зараз РФ спроможна витримати так звану гонку озброєння у сфері виробництва балістичних ракет та дронів.

За його словами, Росія нині не може витримати гонку озброєння з цивілізованим світом.

"Гонку озброєння з ким? Це цікаве питання. ... Інша справа, що звичайно Україна потребує в даному контексті всієї підтримки і можливостей вільних країн цивілізованого світу. Не для того щоб вижити, а для того, щоби зберегти життя наших цивільних і військових, вигнати агресора з нашої території, відновити контроль над українським небомі", - підкреслив Юсов.

Представник ГУР додав, що Україна також працює над тим, щоб зміцнювати власні спроможності.

"Але наша територія сьогодні ворогом обстрілюється, тому нам важлива підтримка світу. Якщо порівнювати потенціали Росії і членів Північноатлантичного альянсу, то це буде точно не на користь держави-агресора. Але інша справа, як швидко ця допомога нам буде надана і в якому обсязі", - зазначив Юсов.

На уточнююче запитання, як просувається робота по збору доказів стосовно наявності у РФ північнокорейських балістичних ракет, враховуючи вчорашню заяву заступника голови ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, що поки у розвідки немає доказової бази, окрім інформації про те, що Росія з Північною Кореєю уклала ці угоди, Юсов відповів: "Власне, я можу підтвердити слова Скібіцького, який максимально виважено прокоментував дане питання".

Він зауважив, що, звичайно, Україна вивчає, проводить ретельний аналіз і збір даних.

"Те, що має бути явним, воно обов’язково буде явним, але з відповідними підтвердженнями. Поки що є ще інформація, але вона перевіряється і уточнюється", - підкреслив Юсов.

Застосування Росією балістичних ракет з КНДР проти України

Днями Білий дім заявив, що на новорічні свята Росія вдарила по Україні балістичними ракетами від КНДР. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на високопадовців розвідки США. Ті стверджували, що Північна Корея надала РФ пускові установки і кілька десятків балістичних ракет до них, і росіяни вже здійснили пуски - наприкінці грудня та на початку січня.

Незабаром США скликали Радбез ООН для обговорення поставок РФ балістичних ракет з КНДР, які Москва використовує для ударів по Україні.

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