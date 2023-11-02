Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов щодо постачання Північною Кореєю снарядів Росії зауважує, що її запаси значні, але не безмежні.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, скільки потенційно снарядів Північна Корея може відправляти Росії щомісяця.
"Ми підтверджуємо факт співпраці Північної Кореї з державою-агресором, з Російською Федерацією. Проте стосовно точної кількості ситуація постійно уточнюється. Якщо мова йде про номенклатуру, - це БК, це артилерійські снаряди, це снаряди для систем залпового вогню і інша номенклатура", - зазначив Юсов.
Водночас він зауважив, що хоч запаси Північної Кореї і значні, але повністю покривати потребу країни-агресорки КНДР не зможе.
"І покривати, лише Північна Корея, потребу Російської Федерації… в артснарядах у війні проти України вони не можуть. Навіть названі цифри, оприлюднені, якщо ми проаналізуємо, - це партія, мова йде про два місяці війни", - сказав представник ГУР.
Такими темпами, додав він, Північна Корея не може довгий час забезпечувати Росію постачанням, тим самим послаблюючи і себе.
"Оскільки зрозуміло, що у них є і свої плани, і геополітичні цілі, і амбіції", - зазначив Юсов.
В ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що ця ситуація свідчить про спроможності Росії. Країна-агресорка вже довгий час стверджує, що її промисловість перейшла на "військові рейки".
"Спроможностей у Російської Федерації стає все менше і менше. І тому нам треба своє робити. У нас є партнери. Останнім часом наголошується, що нас нібито будуть забувати, з нами не будуть спілкуватися – все це російська пропаганда, яка починає робити з мухи слона", - зазначив Данілов.
Секретар РНБО переконує, що підтримка партнерами України була, є і буде.
Допомога КНДР Росії у війні проти України
Раніше повідомлялося, що влада КНДР (Північна Корея) відправила до Росії понад 1 млн снарядів для артилерії, які, схоже, використовуються для ударів по Україні.
З серпня до Росії з КНДР було відправлено близько 10 партій озброєння. За даними видання, про це, посилаючись на відомості Національної розвідувальної служби Південної Кореї, розповів південнокорейський депутат Ю Санг-Бам, який є членом комітету парламенту з питань розвідки.
За оцінкою британської розвідки, Північна Корея перетворюється на одного із найбільших постачальників зброї до Росії, але поки точно неясно, що саме КНДР отримає за це від російської сторони.