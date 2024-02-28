Війна в Україні знищила позицію РФ як гаранта регіональної безпеки.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну суттєво змінило відносини країни-агресорки з країнами пострадянського табору. Зокрема, загальний вплив Росії на найближчих сусідів знизився.

Як повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter, РФ майже напевно продовжує розглядати збереження свого впливу в цих країнах як пріоритет зовнішньої політики, що має вирішальне значення для внутрішньої безпеки та економіки.

Водночас витрачені на війну в України ресурси та нездатність окупантів досягти військового прориву поставили під сумнів традиційну позицію Росії як гаранта регіональної безпеки. Порушення суверенітету України також підвищило ймовірність загрози безпеці з боку Росії. За даними британської розвідки, спад економіки РФ та ризик вторинних санкцій посилили стурбованість щодо економічної залежності від країни-агресорки.

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На тлі цієї ситуації, пострадянські країни активізували зусилля щодо диверсифікації своїх економічних, політичних відносин та відносин у галузі безпеки, щоб зменшити свою залежність від Росії.

"Хоча Росія зберігає значну присутність, як відкриту, так і приховану, в регіоні, здатність Кремля досягати своїх цілей та завдань майже напевно значно знизилася за останні два роки", - підсумували у Міноборони Британії.

Війна в Україні - наслідки для Росії

За словами експертів, переведення на військові рейки стало найбільш значним короткостроковим впливом війни на російську економіку. Військові витрати зараз становлять 7% ВВП.

Довгострокові економічні наслідки війни є серйозними і потенційно важкими. По-перше, за останні 50 років Росія втратила свій найважливіший експортний ринок – продаж нафти і газу до Європи.

По-друге ще до вторгнення 2022 року російська економіка перебувала в стані стагнації і гостро потребувала інвестицій та підвищення продуктивності.

CNN також писав, що економіку РФ чекає похмуре майбутнє. Війна деформує економіку і висмоктує ресурси.

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