Є мала ймовірність того, що в Росії зможуть домогтися значного прогресу в зниженні рівня корупції в лавах армії, вважають у розвідці Британії.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в російській армії розширився перелік послуг за хабарі.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, яка посилається на статтю російського незалежного видання "Верстка", де йдеться про корупцію в російській армії. Зазначається, що видання дослідило понад тисячу випадків хабарництва у ворожій армії, де залучені в корупційні схеми командири та їхні підлеглі військовослужбовці. Зазначається, що хабарі давали або вимагали за різні "послуги", зокрема, такі як: відпустка, атестація з фізичної підготовки, військове звання, водійські права та уникнення дисциплінарних стягнень щодо солдатів за користування смартфонами чи за пияцтво.

У розвідці зазначають, що після лютого 2022 року, тобто після повномасштабного вторгнення в Україну, "набір послуг" за хабарі в армії РФ було розширено, військові почали платити ще і за довідки про поранення, нагороди за участь у "СВО - спеціальній військовій операції", тобто війну в Україні, ухилення від відправлення на бойове завдання.

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"Ця діяльність може бути прибутковою для корумпованих офіцерів", - зазначається у повідомленні британської розвідки. При цьому у розвідці посилаються на тарифи за такі "послуги", яке подає російське видання "Верстка" від 30 січня, де йдеться про суми від 40 тисяч рублів (понад 400 доларів, - Ред.) до мільйона рублів (більш ніж 11 тисяч доларів, - Ред.).

Розвідка зазначає, що корупція вже давно є проблемою в збройних силах Росії. При цьому нагадала, що журналіст Дмитро Холодов розслідував військову корупцію в 1990-х роках і був убитий в Москві в жовтні 1994 року.

"Цілком ймовірно, що корупція значно підриває ефективність російської армії. Існує мала ймовірність, що буде досягнуто значного прогресу в зниженні рівня корупції", - додали у розвідці.

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ЗМІ дізналися, що російські окупанти, які воюють проти України, купують собі відпустки, "поранення" і можливість не брати участь у штурмах. Джерело журналістів - ворожий офіцер з мотострілкових частин - надав журналістам "розцінки" на "послуги", які можуть придбати окупанти.

За його словами, "контузія" коштує від 10 до 50 тисяч доларів. Відпустка коштує 5-10 тисяч доларів, але офіцери купити його не можуть. За переведення з однієї ділянки фронту на інший чи дострокову ротацію військовослужбовці можуть заплатити від 500 доларів до трьох тисяч доларів.

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