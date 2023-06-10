Чиновниця Міноборони зауважила, що є гарні новини з фронту.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр натякнула, що українські воїни досягли успіхів на полі бою.

У Телеграм-каналі Маляр опублікувала радісне фото із заступником командира 35 бригади морпіхів Сергієм Олійником і зазначила, що радість на їхніх обличчях пов'язана із гарними новинами з фронту.

"Читаємо найсвіжіші зведення з поля бою. Настрій гарний. Все буде Україна. З Сергієм Олійником, заступником комбрига славетної 35 бригади морської піхоти, яка зараз героїчно воює на сході", - зазначила Маляр.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Західна преса пише, що український контрнаступ набирає обертів, але росіяни демонструють жорсткий опір, особливо на Запорізькому напрямку.

Напередодні у Міноборони зазначили, що не будуть оголошувати про початок контрнаступу. При цьому секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що коли операція почнеться, це зрозуміють всі.

Однак західна преса та розвідки повідомляють, що великий наступ вже стартував. Британська розвідка сьогодні заявила, що за останні дві доби значні українські операції проводилися в декількох секторах східної та південної України. На деяких ділянках вдалося прорвати першу лінію оборони росіян.

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