Україна офіційно не оголошує про початок контрнаступу, але натяки на це з'являються все частіше.

Український контрнаступ набирає обертів, але росіяни демонструють жорсткий опір.

Як повідомляє Politico, українські механізовані бригади подвоюють наступи на Бахмутському та Запорізькому напрямках, "але, схоже, стикаються з сильним опором Росії".

Видання зазначає, що українці просунулися до 1600 метрів навколо Бахмута. Це визнали і російські "воєнкори", пов'язані з міноборони РФ. Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин на початку цього тижня поскаржився на відступ російських військ у Бахмуті, назвавши це "ганьбою".

Втім, на Запорізькому напрямку "картина виглядає набагато неоднозначнішою". Як пише видання, Інститут вивчення війни заявляв про обмежену, але значну атаку ЗСУ в західній частині Запорізької області в ніч з 7 на 8 червня. Російські сили захищалися від цієї атаки доктринально обґрунтованим способом і нібито відновили свої початкові позиції.

Водночас Вашингтонський аналітичний центр з посиланням на геолокаційні кадри повідомляв, що українські сили прорвали першу лінію оборони між Роботиним і Вербовим, приблизно за 15 кілометрів на південний схід від Оріхова. Але росіяни, схоже, відтіснили українські війська, щоб відновити свої початкові позиції. Також повідомляють про запеклі бої навколо Великої Новосілки, що на кордоні Запорізької та Донецької областей.

Politico зауважує, що українські офіційні особи здебільшого зберігають оперативне мовчання щодо контрнаступу, а вчора українська армія повідомила, що "противник продовжує оборонятися."

Про те, що контрнаступ йде повним ходом, натякнув президент Володимир Зеленський. У четвер він наголосив, що "перебуває на постійному зв’язку з нашими військовими".

"Донеччина - дуже важкі бої. Але результат є, і я вдячний всім, хто забезпечує цей результат! Бахмут - молодець. Крок за кроком", - заявив Зеленський.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що "дуже оптимістично" сприймає "події, що розвиваються" на фронті.

Про важкі бої на фронті звітують і росіяни. Напередодні прокремлівські ресурси опублікували відео довгої української колони з бронетехнікою, яка нібито зазнала потужного обстрілу в четвер. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу поінформував диктатора Путіна про бої, заявивши про великий штурм 47-ї механізованої української бригади, який, за його словами, було відбито в багатогодинному бою на Запоріжжі.

Разом з тим, видання зазначає, що росіяни добре підготувалися до оборони на Запорізькому напрямку, облаштувавши фортифікації, "зуби дракона" та мінні поля.

"Російська оборона може створити великі проблеми для контрнаступу України. Інженерна техніка виявилася однією з найсильніших видів російської армії", - йдеться у матеріалі.

Видання нагадує, що досвідчені військові експерти напередодні контрнаступу вважали Запоріжжя найімовірнішою головною ціллю українців, оскільки успішна контратака дала б найбільшу потенційну винагороду - дозволила б силам Києва просуватися до Бердянська, Мелітополя та Токмака з метою розрізати так званий сухопутний міст, що з’єднує через Кримський перешийок материкову Росію та окуповані південні українські території.

"Але тиждень тому Зеленський підготував українців до важкої, тривалої роботи та спробував пом’якшити очікування, сказавши, що боротьба на полі бою займе деякий час і матиме велику ціну", - підсумувало видання.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Напередодні у Міноборони зазначили, що не будуть оголошувати про початок контрнаступу. При цьому секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що коли операція почнеться, це зрозуміють всі.

Однак західна преса та розвідки повідомляють, що великий наступ вже стартував. Британська розвідка сьогодні заявила, що за останні дві доби значні українські операції проводилися в декількох секторах східної та південної України. На деяких ділянках вдалося прорвати першу лінію оборони росіян.

В Генштабі зазначили, що минулої доби російські окупанти невдало спробували наступати на трьох напрямках – Лиманському, Бахмутському та Авдіївському.

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