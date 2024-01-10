Українські військові продовжують облаштовувати лінію державного кордону інженерними загородженнями та мінними полями.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку, полковник Юрій Повх розповів, що на поточний момент ознак створення угрупувань окупантів на північному напрямку не спостерігається. Всі спроби заходу російських диверсійно-розвідувальних груп відслідковуються і загарбники отримують відсіч ще до перетину українського кордону.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону він зазначив, що стосується загрози нападу Росії з півночі, то "війна триває і розвиток подій є динамічним". "Але, на поточний момент, ознак створення угрупувань ворога на цьому напрямку немає. Розвідка ретельно відслідковує ситуацію. Відповідно, якщо таке станеться, про це буде повідомлено", - акцентував Повх.

Він додав, що українські військові облаштовують лінію державного кордону на тактичну глибину цієї смуги, інженерними загородженнями та мінними полями. "За перший тиждень місяця інженерами, які діють в північній операційній зоні, було виставлено мінних полів застосуванням понад тисячі протитанкових мін", - підкреслив Повх.

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За його словами, на Волинському та Поліських напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. "Що стосується державного кордону в межах Чернігівської та Сумської областей, то ворог продовжує обстріли територіальних громад прикордоння, використовує в основному 120 мм міномети та ствольну артилерію", - сказав Повх.

Також речник Сил оборони Північного напрямку зазначив, що всім спробам проникнення російських ДРГ дається відсіч ще до перетину українського кордону.

"Не можна сказати, що це відбувається аж кожного дня. Раніше фіксувалися такі спроби в середньому 8-10 разів на місяць. Дії диверсійно-розвідувальних груп – це стандартна тактика дій ворога там, де немає постійного бойового зіткнення на лінії фронту. Тому цю практику відслідковують наші війська на позиціях ЗСУ та інших силових структур, які входять до складу Сил оборони. Все відслідковується і ідеальний варіант, коли спроби проходу через державний кордон припиняються ще на етапі пересування такої групи по російській території. Спостерігачі наводять по ним вогонь артилерії та в такий спосіб ці дії припиняються", - акцентував Повх.

За його словами, російські ДРГ можуть мати досить різні завдання. "Це як тероризування населення прикордоння, так і можливо дії в напрямках об’єктів критичної інфраструктури, які знаходяться поблизу з державним кордоном. Висновок такий зроблений з напрямку спроби таких дій, зокрема, на Сумщині", - сказав Повх.

Речник Сил оборони Північного напрямку резюмував, що "Командувач ОСУВ "Північ" навіть призначив винагороду за живого чи мертвого диверсанта. Поки що, в силу специфіки надання відсічі таким диверсійним групам, живі та мертві диверсанти залишаються на території Росії", - підкреслив Повх.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 2 січня глава Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що Росія може за один-три тижні зібрати достатньо сил, щоб атакувати область. При цьому він зазначив, що ця здатність ще не гарантує наступ.

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв розповів, що лише за перші два тижні грудня року російські диверсійно-розвідувальні групи сім разів намагалися проникнути через український кордон.

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