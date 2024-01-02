Йдеться про інтервал від тижня до трьох, кажуть в ОВА.

Росія може в найближчі тижні зібрати достатньо військ на кордоні, щоб повторити наступ на Чернігівську область.

Йдеться про інтервал від тижня до трьох, уточнив глава Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус під час останньої прес-конференції.

Він уточнив, що відповідна "здатність" РФ не означає, що ворог дійсно піде у наступ. Багато у чому це залежить від того, наскільки Чернігівщина буде захищена фортифікаційними спорудами.

"Вони все бачать, літають, де можуть, десь хтось їздить, ми ж цього не виключаємо. Вони розуміють ситуацію", - заявив Чаус.

Якщо порівнювати рівень захисту у 2022 році, коли РФ вдалося зайти на частину територій, із поточним станом області - йдеться про зовсім іншим рівень готовності, акцентував він.

За його словами, чим продуктивніший захист Чернігівщини, тим менша ймовірність повторного заходу ворога на територію області.

Як відомом, у 2023 році на питання захисту Україна виділила 363 мільйони гривень з резервного фонду держбюджету. Наразі вже використано 59,9% цих коштів - десь понад 217 мільйонів гривень.

Який ризик наступу Росії існує для Рівненської області

Раніше питання готовності РФ реалізувати наступ з кордону в бік Рівенської області оцінив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв. За його словами, ніхто не може передбачити події майбутнього, але Україна та її оборона завжди готуються до найгіршого варіанту розвитку війни, акцентував він.

"Я скажу так, зараз цієї загрози буквальної немає, але вона може утворитися надалі", - коментував Наєв у серпні.

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