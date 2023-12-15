У більшості випадків ворога вчасно зупиняють, перш ніж кордон буде перетнуто.

За останні два тижні російські диверсійно-розвідувальні групи 7 разів намагалися проникнути через кордон України.

Як повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у Telegram, такі спроби фіксували у Чернігівській, Сумській та Харківській області.

"ДРГ заходять з Брянської, Курської і Бєлгородської областей в смугах Чернігівської, Сумської і Богогодухівського району Харківської області. Загалом за два тижні було зафіксовано сім намагань ворога потрапити на територію України. У пʼятьох випадках нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити ці наміри ворога та нанести вогневе ураження противнику, який зазнавши втрат − відступив", - зазначив Наєв.

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За його словами, росіяни спробували також проникнути в Україну в районі Миропілля на Сумщині. Втім, за допомогою технічних засобів диверсантів було своєчасно виявлено, було нанесено вогневе ураження з мінометів, артилерії та стрілецької зброї.

"У цьому бою приймали учать воїни на спостережному посту і взводному опорному пункті − це ДПСУ і підрозділ тероброни. Вогневе ураження наносили артилеристи з підрозділу, який діє на цьому напрямку", − додав Наєв.

Активізація ворожих ДРГ

Нещодавно речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що останнім часом ворожі диверсійно-розвідувальні групи зосередилися на Сумській області.Раніше ДРГ також фіксувалися на Чернігівщині та Харківщині. Росія засилає своїх диверсантів для знищення українських захисників.

У серпні українські військовослужбовці виявили ДРГ із десяти росіян неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади на Сумщині.

Військові вступили у стрілецький бій, а на допомогу їм вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками безпілотників.

Вогонь Сил оборони змусив противника забрати поранених та відступити за державний кордон.

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