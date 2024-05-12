Наразі немає жодних доказів того, що вони зібрали сили для серйозного наступу на Харків.

Багато експертів очікували, що росіяни розпочнуть великий наступ 9 травня. Рано вранці у четвер війська РФ на бронетехніці БМП і МТ-ЛБ перетнули північний кордон України, увійшовши до Харківської області. Українські БПЛА та артилерія швидко знищили ворожу техніку.

Як пише Forbes, підрозділи 11-го та 44-го армійських корпусів РФ зуміли дещо просунутись та зайняти позиції в селах Стрілеча, Пильне, Красне, Мороховець та Олійникове.

"Багато хто сумнівався, як російські війська так швидко перетнули кордон. Відповідь проста: кордон — це сіра зона без військ і укріплень безпосередньо на лінії кордону", - заспокоїла українська аналітична група Frontelligence Insight.

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Зазначається, що Україна створила оборону в кількох кілометрах на південь від кордону і розмістила війська та територіальні сили за цими спорудами, звідки ті можуть реагувати на дії загарбників вздовж прикордонної зони.

"Заяви про крах оборони є передчасними та не відповідають дійсності. На відміну від великих механізованих підрозділів, російські легкоброньовані малі тактичні підрозділи, дислоковані в невеликих селах уздовж кордону, можуть відносно легко перейти в сіру зону і захопити контроль", - пояснюють аналітики.

Хоча є ознаки того, що окупанти хочуть зміцнити свої позиції в цій невеликій кількості прикордонних населених пунктів, наразі немає жодних доказів того, що вони зібрали сили для серйозного наступу на Харків.

Фінський аналітик Йоні Аскола припустив, що серйозний прогрес на цій ділянці міг і не бути головною метою ворога. Є ймовірність, що це лише продуманий обман, щоб змусити ЗСУ відвести сили від Часового Яру та міст на захід від Авдіївки. За словами експерта, харківський маневр противника може призвести до "зменшення наявності резервів для протидії основному наступу Росії на сході".

Як зазначається, 42-га механізована бригада українських військ першою посунула сили на північ, щоб посилити територіальні війська. За словами офіцера української армії Дениса Ярославського, на Харківський фронт також висунулися 57-ма ОМБр і 92-га десантно-штурмова бригада та підрозділ ГУР "Kraken".

"Схоже, що росіяни прагнуть посіяти паніку та невпевненість у суспільстві, переконуючи населення в загрозі, яка насувається через кордон", — зазначає Frontelligence Insight.

Таким чином РФ стимулює Україну перекидати підрозділи в ці райони і відволікає від зосередження на російських стратегічних цілях на Донбасі.

Війна в Україні - ситуація у Харківській області

Як пояснили в ISW, російські окупанти переслідують кілька цілей наступом у Харківській області. Ворог хоче відтягнути українські сили з інших напрямків, просунутися до Харкова на відстань пострілів артилерії, створити "буферну зону" для захисту Бєлгорода й обмежити українські контрнаступальні операції в цьому регіоні.

За даними DeepState, ворог окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.

В ISW вважають, що справжньою ціллю росіян може стати Вовчанськ. Є ймовірність, що противник розраховує, що це дозволить їм просуватись в напрямку Великого Бурлука.

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