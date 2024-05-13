Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви.

Російські окупанти не припиняють наступальні дії, мали частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці Харківської області. Просування ворога зупинено, Сили оборони здійснюють контратакувальні дії. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 15:00.

"На Харківському напрямку ворог не припиняє наступальні дії, станом на 14:00 здійснив 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення. Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено. В той же час, Силами оборони здійснюються контратакувальні дії. Противник завдав 8 авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі поінформували, що для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження.

Відео дня

Також зазначається, що з початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки - 8 одиниць.

"На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаки в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Відбулось 19 бойових зіткнень в районах Синьківка, Іванівка, Берестове, Стельмахівка, Новоігорівка, Макііівка. На Лиманському напрямку відбулося одне бойове зіткнення. На Сіверському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокамʼянське, Спірне, Виїмка, Роздолівка", - мовиться у зведенні.

Крім того, на Краматорському - відбулося 27 бойових зіткнень, на Покровському напрямку відбулося - 24, на Курахівському напрямку - 5 бойових, Оріхівському - 8.

"На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Відбулось 2 бойових зіткнення в районі Кринки, 1 триває. В Чернігівській та Сумській областях, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України", - заявили в Генштабі.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Вчора головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що ситуація на фронті залишається загостреною, противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави. За його словами, у Харківській області тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.

Аналітик Bild показав рух армії Росії на Харківщини на карті, промаркувавши зону поселень, які встиг окупувати ворог за останні три дні. Як стверджує Юліан Рьопке, його карти базуються на декількох геолокаціях та останніх офіційних і неофіційних повідомленнях щодо просувань Росії у Харківській області. Він зазначив, що російські сили атакували Харківську область у двох місцях з півночі, захопивши щонайменше десять сіл за три дні.

Вас також можуть зацікавити новини: