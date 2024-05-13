ЗСУ повністю контролюють ситуацію, зазначив очільник Харківської ОВА.

Російські загарбники намагаються розтягнути лінію фронту під час наступу на Харківську область.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону. "Ворог продовжує спроби наступати на нашу територію. Атакує по Вовчанському напрямку, по півночі на напрямку на Липці, так само наші воїни ворога на цих напрямках стримують. Відбито, за лише останній час, близько 15 ворожих атак", - сказав Синєгубов.

Також він зазначив, що продовжуються заходи з евакуації населення. Сьогодні планується вивезти близько 1 тис. 600 людей, а, можливо, й більше. "Всього ми вже евакуювали 5 тис. 700 людей по цих напрямках", - зазначив голова ОВА.

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За його словами, ситуація доволі важка, але українські захисники усі абсолютно атаки відбивають. "Так, є збільшення сірої зони, є збільшення фактично лінії фронту, тому що ворог намагається її умисно розтягнути, атакуючи, у тому числі невеликими групами, однак, по нових, так би мовити, напрямках. Тому, ситуація важка, однак повністю контрольована нашими силами ЗСУ", - сказав Синєгубов.

Евакуація населення відбувається силами місцевої влади і волонтерських організацій. Також він сказав, що у Вовчанську до нової фази агресії проживало 2,5 тис. осіб, але зараз у місті залишається 200-300 людей. За його словами, також у населених пунктах, де відбуваються бойові дії, залишаються люди. В одному відомо про перебування 4 осіб, в іншому - про 10, а ще в іншому - про 7.

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Як повідомляв УНІАН, офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко зазначив, що ворог намагається скористатися відволіканням частини українських сил на бої на кордоні з Харківською областю і захопити на сході більше території нашої країни. У ворога є значні резерви особового складу та техніки.

Полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Петро Черник попередив, що росіяни цілком можуть почати ще один новий наступ зі свого кордону в напрямку Сумщини, як раніше це зробили у Харківській області.

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