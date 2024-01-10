На півострові посилили патрулі.

Російські загарбники продовжують готуватися до оборони окупованого Криму. Про це повідомляє партизанський рух українців і кримських татар "Атеш".

У своєму Telegram-каналі вони публікують кілька фотографій з території півострова. Партизани пишуть, що фіксують системну підготовку до можливого наступу України протягом місяців. Загарбники створюють вогневі точки, споруджують нові фортифікаційні споруди і зміцнюють старі, а також створюють "територіальну оборону" і посилюють патрулі.

"Окупанти всерйоз сприймають можливість Сил оборони України підійти до півострова. Лише 65 кілометрів відокремлюють їх до мети. "АТЕШ" і кримчани чекають, щоб відкрити внутрішній фронт", - додали партизани.

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Як повідомляв УНІАН, 4 січня російські загарбники заявили про ракетну атаку на півострів, назвавши її наймасованішою за останній час.

З'ясувалося, що українські сили вразили командний пункт з'єднання російських військ біля Севастополя. Також партизани повідомляли про удар по військовій частині в Євпаторії.

Вже ввечері стало відомо, що Крим опинився під атакою безпілотних літальних апаратів. Окупанти писали, що збили кілька десятків повітряних цілей.

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